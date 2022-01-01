السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: جرعة معززة من سينوفاك تنشط المناعة الخلوية ضد أوميكرون

سينوفاك
سينوفاك

أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها الجامعة الكاثوليكية البابوية في تشيلي أن جرعة معززة من لقاح "سينوفاك" المضاد لكوفيد19 يمكن أن تنشط المناعة الخلوية ضد المتحور أوميكرون، بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح نفسه سابقًا.
وكان الهدف من الدراسة التي قادها مدير معهد ميلنيوم لعلم المناعة والعلاج المناعي، البروفيسور ألكسيس كاليرجيس، هو تقييم ما إذا كانت المناعة التي نشطتها جرعة معززة لقاح سينوفاك قادرة على التعرف على متحور أوميكرون، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.
وتأتي هذه النتائج لتعزز ما ذكرته مجموعة "فارمانياجا العامة المحدودة" للأدوية في ماليزيا، الأسبوع الماضي بأن البيانات المبكرة من الدراسات تظهر أن الجرعات المعززة من لقاح سينوفاك فعالة بنسبة 94% ضد المتحور "أوميكرون".
وذكرت فارمانياجا إن سينوفاك تجري المزيد من الدراسات بمستويات مختلفة من الأجسام المضادة وفي مجموعة أوسع من النقاط الزمنية بعد التطعيم لتحقيق تقييم شامل لتأثير أوميكرون على اللقاح.

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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