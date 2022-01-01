السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ4 مصابين فى حادث مرورى بالمحور

حادث
حادث

استعلمت النيابة العامة، عن حالات المصابين الـ4 في حادث تصادم سيارة ميكروباص بنزله المحور اتجاه الرماية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة مفاده تصادم ميكروباص بنزله المحور اتجاه الرماية، ما أسفر عن إصابة كل من: "محمد غ، 22 سنة، طالب بكلية طب الأسنان، فلسطيني الجنسية، وصبحي م، 30 سنة، سائق ومقيم بوادي النطرون، دعاء م، 26 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى".

تم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارِ رفع آثار الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ4 مصابين فى حادث مرورى بالمحور

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