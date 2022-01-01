حجز متهم عقب ضبطه لهروبه من حكم فى قضية قتل

أمرت النيابة العامة ببولاق أبوالعلا، حجز متهم هارب من حكم قضائي في قضية قتل و19 قضية مبانٍ بإجمالي غرامات مالية بقيمة 20 مليون جنيه، لحين ورود سجله الإجرامي عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام متهم فى قضية «قتل» وهارب من السجن 5 سنوات مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر مطلوب التنفيذ عليه، وكذلك 19 حكم حبس فى قضايا «مبانٍ» بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 20 مليون جنيه بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وجارٍ البحث عن سجله الإجرامي.