رئيسى «أكساد» و «بحوث الصحراء» يتفقدان مشروعات حصاد الأمطار فى مطروح

تفقد الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد التابع لجامعة الدول العربية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور ايهم الحمصي مدير إدارة الإقتصاد والتخطيط في أكساد، والمهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء مواقع إنشاء 12 سدا من سدود حصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح منها أول سد ركامي بنظام الجابيونة للحد من وصول مياه الأمطار إلي البحر المتوسط والاستفادة منها في الزراعات المطرية بالمنطقة وخدمة بدو مطروح.



وقال الدكتور عبدالله زغلول إنه يجري حاليا تنفيذ الحصاد بوادي الزرقا بمحافظة مطروح بعد إنشاء جوبيات لـ 12 سدا داخل الوادي، موضحا أن المشروع يهدف الى تنفيذ 10 سدود حجرية كنتورية في عدد من الوحدات الرعوية لخدمة نباتات المراعي التي سوف يتم زراعتها وصيانة التربة وحمايتها من التدهور والانجراف من خلال التكامل بين أنشطة حصاد المياه وصيانة التربة والمراعي.

وأضاف زغلول في تصريحات له خلال جولته اليوم في محافظة مطروح، أنه وفقا لمنظومة التعاون المشترك تم تقدير كميات الأتربة المنجرفة سنوياً بوادي الزرقا باستخدام المعادلة العالمية لفقد التربة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وعداد خريطة تدهور الأراضي بوادي الزرقا بمدينة مرسي مطروح، موضحا أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك مع المركز العربي «أكساد» منها مشروع تثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة، حيث تم انشاء حزام أخضر بطول حوالي واحد كيلو متر مكون من أربعة صفوف من الأشجار كمصدات للرياح والرمال اعتمادا على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة.

وتابع زغلول، أنه تم أيضا تنفيذ مشروع مشترك لاعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة بمحافظة مطروح والذي عمل على إنشاء سدود أسمنتية فى وادى البقرة الى جانب انشاء «سوندات» للري التكميلي لخدمة الزراعات بالمنطقة، بالإضافة إلي مشروع تثبيت الكثبان الرملية وحماية البنا التحتية فى محافظة شمال سيناء فى منطقة بالوظة من خلال وسائل التثبيت الميكانيكي والحيوي من خلال انشاء حزام اخضر بطول واحد كيلو متر.