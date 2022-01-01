الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

الخميسي: الكتب مفتوحة أمامي كـ«أوراق الكوتشينة» وأتمنى الانتهاء منها في 2022

الدكتور أحمد الخميسي
الدكتور أحمد الخميسي

قال الروائي والكاتب الدكتور أحمد الخميسي، إنه على المستوى الشخصي يتمنى أنه يلهمه عام 2022 بإرادة وحماس الشباب وينتهي من الكتب المفتوحة أمامه كأوراق الكوتشينة.

أما على المستوى الثقافي فتمنى الخميسي أن تدخل الثقافة إلى القرى والنجوع، قائلًا:"أتمنى أن تخرج الثقافة من القاعات المكيفة إلى الغيطان و شواطئ الترع والحقول المفتوحة".   

وعن أهم أحداث 2021 التى أثرت فيه قال إنه عاد إلى الأعمال الأدبية الكلاسيكية، وأهمها رواية “الجحيم هنري باربوس” التي قرأت منها فصولًا أذهلتني و جعلتني أتساءل:"كيف يمكن للقلب الإنساني أن يظل يخفق بحرارة وعنف أمامي بعد مئة سنة على صدور الرواية؟"، مُشيرًا إلى أنه قرأ أيضًا "آنا كارنينا"، و"امرأة من روما".

وتابع: “مازلت غارقًا في بحر كبار الأسطوات في الأدب، لكن ذلك لم يمنعن من قراءة بعض الأعمال المصرية، مثل قصص محمد ذهني، و عزة دياب، و محمد خير، وعزة رشاد، وعادل عصمت، وغيرهم، ومعظمهم بعيدون عن الضوء، وهناك كتاب آخرون لا يتسع المقام لذكرهم جميعا، كما أن هناك كاتب سوري مدهش يستحق التنويه وليس معروفًا عندنا هو “إبراهيم صموئيل”.

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