اختتام فعاليات دورة نظم الخلايا الشمسية بجولة داخل محطة جمعية المهندسين المصرية

اختتمت لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، اليوم السبت، فعاليات دورتها التدريبية المجانية عن "أساسيات نظم الخلايا الشمسية المتصلة على الشبكة"، بزيارة محطة الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل في جمعية المهندسين المصرية.

رافق المهندسين المتدربين في الزيارة الميدانية المهندس محمد عبدالحميد كامل مقرر اللجنة، والمهندس الاستشاري محمد عبدالمنعم منسق الدورة التدريبية، والأستاذة الدكتورة كاميليا يوسف استشارى جهاز تنظيم الكهرباء ومحاضر الدورة التدريبية.

وأقيمت الدورة التدريبية المجانية بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تأهيل المهندسين حديثي التخرج من شعبتي (كهرباء - ميكانيكا) لمساعدتهم على الالتحاق بالشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في إنشاء شركاتهم الخاصة من خلال نقل خبرة عملية للمتدربين وتدريبهم على كيفية عمل دراسة الجدوى والربحية لمشاريع الخلايا الشمسية والاطلاع على مكونات حقيقية للأنظمة الشمسية.