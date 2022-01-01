الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رحمي» يتابع جهود الوحدات المحلية بطنطا وقطور في رفع نواتج الأمطار

الأمطار
الأمطار

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية في جولة مسائية أعمال رفع مياه الأمطار بمركزي طنطا وقطور، بحضور ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة قطور.

خلال الجولة، تفقد المحافظ شوارع (الجيش، البنك، طارق المسلامي، داير الناحية، المحطة، محمد زهران، المحكمة، والفقي)، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال بنهاية اليوم وذلك لتيسير حركة المارة بالشوارع، خاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد تردد مستمر للمواطنين كالمستشفيات والبنوك، حيث انتشرت معدات مجلس المدينة في أرجاء المركز لكشط التجمعات.

واختتمت الجولة بتفقد قرية سبرباي، المنطقة اللوجيستية ومنطقة الاستاد؛ للتأكد من شفط مياه الأمطار.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن الوحدات المحلية مازالت تعمل على قدم وساق لرفع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة أمس، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات لحين انتهاء موجة الطقس وفترة أعياد الميلاد.

كما تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جهود رجال الوحدات المحلية في رفع آثار مياه الأمطار التي تساقطت بالأمس على قرى ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ في البداية محيط الكنائس والمدارس وشوارع مدينة طنطا (النحاس، الفاتح، ابن الفارض، المعاهدة، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين، الطريق السريع، محب، الحلو، الأشرف، الكورنيش، محمد فريد، حسن رضوان، البحر، أحمد ماهر، المديرية، المحطة، سعد زغلول، سيجر، السكة الجديدة، القنطرة، الجلاء، سكة المحلة).

كما تابع المحافظ جولته في مركز ومدينة كفر الزيات من خلال تفقد نفق الدلجمون، نفق الجزيرة، وشوارع (محمد فريد، الكورنيش، المرور، أحمد عرابي، سعد زغلول، عمر بن الخطاب، الجيش، طريق إسكندرية الزراعي).

رحمي يتابع جهود الوحدات المحلية بطنطا وقطور رفع نواتج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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