حصاد «النقل» اليوم.. تأخيرات القطارات وصلت لـ 100 دقيقة وتداول 1344 طن بضائع

شهدت وزارة النقل اليوم، عددا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها وتستعرض “الدستور” تلك الفعاليات ومنها:

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات في الوجهين البحري والقبلي شهدت استقرارًا اليوم، عقب بعض التأخيرات أمس نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هطول الأمطار تسببت في خفض سرعة القطارات في بعض خطوط الصعيد خاصة في المناطق التي توجد بها أعمال تجديد المزلقانات، حيث يتم خفض السرعة بها حتى لا تتسبب السرعة العادية مع هطول المطار ووجود الشبورة الكثيفة في وقوع مشاكل فنية داخل القطارات أثناء مسيرها.

https://www.dostor.org/3671638

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم السبت، تداول عدد 1344 طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنة و 22 سيارة ملاكي .

حيث شملت حركة الصادرات 829 طن بضائع عامة و233 شاحنة و4 ملاكي، وشملت حركة الواردات 515 طن بضائع عامة و 302 شاحنة و18 ملاكي ويتواجد 13 سفن على أرصفة الموانئ.

فيما استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 95 شاحنة و 3 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 67 شاحنة والسفينة MARINA L قادمة من بورسودان فارغة لشحن فوسفات.

كما غادرت السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و2 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 114 شاحنة، واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 42 شاحنة بحمولة 437 طن و78 طن ترانزيت الي ليبيا، و1 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 829 طن و2 ملاكي.



https://www.dostor.org/3671511

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن تأخيرات القطارات بالوجه البحري اليوم وصلت إلى ما يقرب من 100 دقيقة على خطوط القاهرة – الإسكندرية، وكذلك خط القاهرة – بورسعيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تأخيرات خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة ستصل إلى ما يقرب من 75 دقيقة بسبب تهدئة السرعة في بعض المناطق التى تشهد تطوير ورفع كفاءة المزلقانات وكذلك تجديد السكة، حيث يتم خفض السرعة في تلك المناطق وذلك حرصا على عدم وقوع مشاكل بالقطارات أثناء مسيرها بالسرعة العادية والتي تبلغ 80 كم في الساعة الواحدة.

وتابعت المصادر، أن تأخيرات خط القاهرة – السد العالى، سوف تشهد ما يقرب من 100 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، وسيشهد خط القاهرة – أسوان تأخيرات تصل إلى 100 دقيقة، وسيشهد خط أسيوط / أسوان تأخيرات 65 دقيقة، ومتوسط التأخيرات اليوم بخط الصعيد 90 دقيقة.

https://www.dostor.org/3671730

شهدت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، إنهاء العديد من المشروعات الضخمة، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المحاور والطرق لخلق فرص عمل جديد للشباب وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي مجموعة من مشروعات التى تم الانتهاء منها في قطاع الطرق والكباري خلال عام 2021 ومنها:

محور كلابشة العلوي بمحافظة أسوان 23 كم وتكلفته وصلت إلى 1.050 مليار جنيه، ويتميز محور كلابشة إنه ويبلغ عرضه 21 م ويضم عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل محور كلابشة العلوى بمحافظة أسوان 14 عمل صناعى (9 كبارى و5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.



https://www.dostor.org/3671892