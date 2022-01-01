تفريغ كاميرات موقع العثور على جثة سيدة داخل فيلتها بالشيخ زايد 

تفرغ الأجهزة الأمنية بالجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على جثة سيدة مقتولة تحمل إحدى الجنسيات الأجنبية بمدينة الشيخ زايد، لبيان المترددين عليها وتحديد المتهم.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل فيلتها بحدائق الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل مدير المباحث الجنائية بالجيزة برفقة فريق بحث جنائي، وتبين أن السيدة في العقد الثالث من العمر، وتحمل الجنسية الدنماركية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.