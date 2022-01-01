السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

على الحجار يكشف سر غيابه عن تترات المسلسلات

جريدة الدستور

كشف المطرب علي الحجار، سر غيابه عن تترات المسلسلات الرمضانية، قائلًا إنه غنى مجموعة من التترات صنعت له صورة مميزة عند الجمهور، ولا يريد أن يهز تلك الصورة.

وأضاف الحجار، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "جت لي تترات لكن مش مهم الفلوس مش مهم التواجد وخلاص، أنا مغني تترات المال والبنون، ذئاب الجبل، الرحايا، الشهد والدموع، حدائق الشيطان، بوابة الحلواني، شيخ العرب، باقي من الزمن ساعة، حاجات كثير جدًا مينفعش انسى إنها عملت لي صورة عند الجمهور".

 

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قراءة فى كف 2022

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