السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى واقعة قتل طالب لصديقه بدار السلام

النيابة
النيابة

تجري النيابة العامة بدار السلام، تحقيقات موسعة، في واقعة قتل طالب لصديقه بسبب الـ«بلاي ستيشن»، إذ كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

خلاف نشب بينهما داخل محل «بلاي ستيشن» كانت بداية جريمة بشعة ارتكبها طالب عقب اعتدائه على صديقه بسلاح أبيض في منطقة دار السلام محافظة القاهرة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام إشارة من أحد المستشفيات باستقباله طالبًا، مقيمًا بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه طالب أثناء تواجدهما داخل محل «بلاي ستيشن».

تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، والتي أودت بحياته.

 بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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