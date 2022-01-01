السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طفرة كبيرة.. فرنسا تسجل 110 وفيات ونحو 219 ألف إصابة بكورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا أكثر من 219 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكرت هيئة الصحة في فرنسا، اليوم السبت، إنه تم رصد 219126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

كما أعلنت الهيئة تسجيل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 96770 حالة.

واتخذت فرنسا إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بـ"كوفيد-19"، بينها إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارا من سن ستة أعوام، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات داخلها، في وقت ينتشر المتحور أوميكرون على نطاق واسع.

وسيجب على الأطفال الذين يبلغ عمرهم ستة أعوام وما فوق، وضع الكمامة بشكل إلزامي اعتبارًا من الإثنين، في وسائل النقل المشترك والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نُشر السبت في الجريدة الرسمية.

فرنسا كورونا اصابات جديدة وفيات “أوميكرون” هيئة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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