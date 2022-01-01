الرعاية الصحية تنشر إنجازاتها بأولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي (فيديوجراف)

نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيديو جراف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم، عن أبرز حصاد إنجازات الهيئة في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الإنجازات شملت افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مستشفيي الأطفال التخصصي وإيزيس التخصصي التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضافت أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية في مختلف التخصصات الطبية للمنتفعين من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إضافة إلى إجراء أكثر من 45 ألف عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة وذات مهارة أو طابع خاص.

وتابعت أنه تم تسجيل 34 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة، منها 32 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى مستشفيي "إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي" طبقًا لمعايير GAHAR2021 لاجتيازها الشروط الموضوعة للتسجيل بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

واستكملت أنه تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ب 49 منشأة صحية، منها 47 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى مستشفيي "الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي"، بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وكذلك تنفيذ 1540 برنامج تدريبي لأكثر من 23 ألف متدرب من "الأطباء، الصيادلة، التمريض، الفنيين، الإداريين" العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في الأقصر.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لـ 490 ألف مواطن، وأنه تبلغ تكلفة التأمين الصحي الشامل في الأقصر 9,625 مليار جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تنمية الصعيد على رأس أولويات أجندة العمل الوطني بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو ما أعطى دفعة قوية لإنجاز المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا بمحافظات الصعيد، ومنها افتتاح مستشفيي الأطفال التخصصي وإيزيس التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر، وتابع: أنه سيتم تكثيف المبادرات الصحية التي تقوم بها الهيئة في محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وكذلك تكثيف المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية وأهمها مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتلبية كافة الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية لأهالي الصعيد.