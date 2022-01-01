جولة مفاجئة لوكيل «أوقاف الإسكندرية» على بعض مساجد المحافظة

قام سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، السبت، بجولة مرورية مفاجئة على بعض مساجد المدينة مترجلاً ومتخفيًا، ليطمئن على انتظام سير العمل بالمساجد، مؤكدًا أنه لن تكون العوامل الجوية عائقًا أو حجة للتكاسل أو التقصير أو الإهمال في العمل.

وفاجأ وكيل أوقاف الإسكندرية العاملين بالمساجد بجولته المرورية التي استمرت من العصر حتى صلاة العشاء سيرًا على الأقدام وبطريقة غير تقليدية، ووجه خلالها العاملين بالمساجد إلى بذل أقصى جهد للحفاظ على مساجدنا وعدم تركها لعبث العابثين وعدم ترك المفاتيح لأحد من الأهالي حتى لا تكون عرضة، للإهمال أو العبث بها، مؤكدًا أنه لا مجال لمقصر أو مهمل في عمله.

وشملت جولة وكيل أوقاف الإسكندرية عدد من المساجد منها (عبد الظاهر، عباد الرحمن، أبو بكر، سيدي مفرح، رياض الصالحين، وعدد من المساجد الأخرى) ووجه خلالها الشكر للعمال الملتزمين الذين يؤدون عملهم بكفاءة واهتمام.

ووجه الشكر لجمهور الإسكندرية الذين يؤكدون أنهم قادرون على تحمل المسئولية وما تتطلبه المرحلة من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد ممن يؤكد فهمهم لصحيح الدين وحرصهم على سلامة الجميع والحفاظ على النفس البشرية التي هي من أهم مقاصد الأديان، مهنئًا الجميع بالعام الميلادي الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة.

وألقى وكيل أوقاف الإسكندرية، أمس، محاضرة دينية عن فضائل القرآن لأوائل المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم بمعسكر أبي الصديق بحضور الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هانى السباعي مدير شئون القرآن بالوزارة.

ودار الحديث فيها عن إعجاز القرآن وفضائله وفضائل أهله وحملته وما جعله الله عز وجل لهم من الرفعة والشرف والمكانة في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن مصر تثبت كل يوم أنها كانت ولا زالت وستظل حافظة وراعية للقرآن وأهله.