توقعات برج العقرب 2022.. لا تتردد فى طلب زيادة راتبك

مع تراجع كوكب الزهرة في منزل التواصل الثالث لدى العقرب، خلال شهر يناير، من المحتمل أن يجد نفسه يقيم ما إذا كان يتحدث عن أشياء يؤمن بها في حياته المهنية.

هل تقدر العمل الذي تقوم به؟ هل يتم تقييمك للعمل الذي تقوم به؟ إذا كانت هناك فرصة للتعبير عن قيمتك لطلب زيادة في الراتب هذا العام، فكن شجاعًا في التعبير عن قيمتك.

تستفيد إشارة العقرب من إعادة صياغة عقلية القيمة الخاصة بك وكيف تجذب الأموال إلى حياتك هذا العام.

إشارتك تدور حول التطور والتخلص من الجلد القديم وطرق التفكير لإحداث شيء جديد و2022 هو عامك لذلك حول قيمتك في حياتك المهنية.

يتم تسليط الضوء على هذا بشكل أكبر، حيث إن خسوفك الشمسي والقمري هذا العام، أبريل/ مايو وأكتوبر/ نوفمبر، يسافر عبر منازلك الأول والسابع، المنزل الأول هو كل شيء عن الذات.

كيف تريد أن تُرى ومن تريد أن تكون. قد تكون هناك بعض التحولات الرئيسية في منصبك ومسار حياتك المهنية والمبلغ الذي تكسبه هذا العام.

يسلط منزلك السابع الضوء على العلاقات/ الشراكات، إذا كنت تميل إلى الخروج بمفردك هذا العام لأنك تعمل لحسابك الخاص، فستكون مواسم الكسوف هي الأوقات التي ستدفع فيها إلى الأمام بهذه الصفة، وخاصة مواسم أكتوبر/ نوفمبر، الرغبة في التألق كفرد وإطلاق أي شراكات عفا عليها الزمن في هذا الوقت.

جاء ذلك خلال توقعات الأبراج لعام 2022، والتي قدمها كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، فيما يخص الحياة المهنية لكل برج، مؤكدان أن كوكب بلوتو يؤثر عبر انتهاء دورته في رغبة الكثير من الأبراج في تغيير الوظيفة، أو الارتقاء إلى منصب آخر، وفقا لديلي ميل.