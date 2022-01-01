القبض على 4 متهمين بالشروع فى قتل محاسب لسرقته بالبدرشين

خطة مدبرة من 4 متهمين لسرقة محاسب بمصنع دواجن لسرقة مبلغ مالي كان بحوزته عقب خروجه من المصنع واستطاعوا إصابته وسرقة المبالغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض عليهم.

البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من مستشفي البدرشين بوصول محاسب مصابًا بجرح غائر في الرأس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

بالفحص تبين إصابة المجني عليه بجرح غائر في الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم 2 عمال بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، دبروا خطة لسرقته بعد خروجه من المصنع وشرعوا في قتل محاسب بمصنع دواجن لسرقة 175 ألف جنيه بالبدرشين.

وبمواجة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.