مصرع طفلة دهسها جرار زراعي في القليوبية

لقيت طفلة (12 عامًا) مصرعها بشبين القناطر حيث صدمها جرار زراعي أثناء سيرها في الشارع وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورد إشارة من المستشفى بوصول "ر. م.ا" ١٢ عامًا طالبة جثة هامدة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيّة صدمها جرار زراعي أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.