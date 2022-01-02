هل يمكن أن تخطئ اختبارات كورونا في الكشف عن أوميكرون؟

نظرًا لأن أوميكرون يتسبب في زيادة أعداد حالات كورونا في جميع أنحاء العالم، فقد أثيرت مخاوف بشأن ما إذا كانت اختبارات PCR، واختبارات التّدفق الجانبي قادرة على اكتشاف المتغير شديد العدوى.

اختبارات التدفق الجانبي (LFTs)، التي تسمى أيضًا، اختبارات المستضدات السريعة، لم تكن أبدًا المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر باختبار فيروس كورونا، لكن نظرًا لكونها رخيصة وتعطي نتائج في حوالي 30 دقيقة، فهي تُستخدم على نطاق واسع، خاصةً للاختبار المنزلي.

تجرى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في المختبرات، وعلى الرغم من كونها باهظة التكلفة، إلا أنها عادةً ما تكون أكثر حساسية وأقل احتمالًا أن تؤدي إلى نتائج سلبية كاذبة، حيث يتم إخبار الشخص المصاب بأنه غير مصاب.

ووفقا لموقع ذا ناشونال، أبلغت وسائل الإعلام عن حالات لأشخاص اختبروا بشكل متكرر سلبيًا على LFTs على الرغم من ظهور أعراض Covid -19، حيث تستخدم اختبارات التدفق الجانبي الأجسام المضادة للكشف عن البروتينات الفيروسية (المستضدات) في الممرات الأنفية للأفراد المصابين.

تبحث اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عن المادة الوراثية للفيروس، وتتضمن عدة دورات من التسخين والتبريد في جهاز يتم فيه نسخ هذه المادة الجينية، مما يساعد الاختبارات على أن تكون أكثر حساسية، ويمكن أن يظهر المتغير أوميكرون.

قدم الدكتور مايكل مينا، كبير مسؤولي العلوم في eMed والأستاذ المساعد السابق في جامعة هارفارد تفسيراً محتملاً للسبب الذي يجعل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض يعانون من تكرار LFT سلبيًا، وكتب على الإنترنت في منتصف شهر ديسمبر، أنه الآن بعد أن تم تطعيم العديد من الأشخاص أو أصيبوا سابقًا بعدوى Covid-19 ، فإن أجهزتهم المناعية تتصرف بسرعة عند الإصابة.

يؤدي هذا إلى ظهور الأعراض مبكرًا، حتى قبل أن تكون المستويات الفيروسية عالية بما يكفي لاكتشافها بواسطة LFT.

اقتراح آخر هو أن متغير Omicron ينتقل ويمكن أن يسبب العدوى، حتى عندما تكون مستويات الفيروس في الممرات الأنفية منخفضة ويصعب على LFT اكتشافها.

إذا كانت هذه هي الحالة ، فهذا يعني أنه من الأهمية بمكان عزل الشخص عندما يكون لديه أعراض كورونا حتى لو كان LFT الخاص به سلبيًا، لأنه قد يكون معديًا.