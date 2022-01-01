السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على الفارق بين السنوات الثلاث الميلادية والقبطية والسريانية

٢٠٢٢
٢٠٢٢

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.

وفي أول أيام السنة الميلادية هناك من يتسائل حول الفارق بينها وبين السنتين القبطية والسريانية، وهو ما شرحه للدستور الدارس لعلم الحساب الأبقطي يواقيم ناشد، والضي قال إن السنة الميلادية هي السنة المعروفة للجميع والتي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وسميت بالعام الميلادي نظرا لابتدائها من سنة مولد المسيح.

وتتكون من 365 يوما وتزيد يوما كل 4 سنوات لتصبح 366 في السنة الكبيسة لتعود 365 مجددا في العام التالي له بواقع 12 شهرا 6 منهم 31 يوم و5 30 يوما وواحد 28 يوما.

وشهور السنة هي 
 

1. يناير 31 يوما    January 
2. فبراير 28 أو  29يوما February 
3.  مارس 31 يوما March
4.  أبريل 30 يوما April
5.  مايو 31 يوما May 
6.  يونيو 30 يوما June
7.  يوليو 31 يوما July 
8.  أغسطس 31 يوما August
9.  سبتمبر 31 يوما  September
10.  أكتوبر 31 يوما October
11.  نوفمبر 30 يوما November
12.  ديسمبر 31 يوما December 
بينما تبدأ السنة السريانية مع السنة الميلادية وهي تطابقها في كل الاوصاف الا ان اسماء الاشهر تغير لتتناسب مع الحضارة السريانية والشامية لتصبح كالاتي:
1- كانون الثاني 31 يوما
2- شباط 28 أو 29 يوما
3- آذار 31 يوما
4- نيسان 30 يوما
5- أيار 31 يوما
6- حزيران 30 يوما
7- تموز 31 يوما
8- آب 31 يوما
9- أيلول 30 يوما
10- تشرين الأول 31 يوما
11- تشرين الثاني 30 يوما
12- كانون الأول 31 يوما
اما السنة القبطية فهي تختلف قليلا، فهي تبدأ في شهر سبتمبر سنويا ويخضع لها حسابات الفيضان والزروع والحصاد حتى يومنا هذا وهذه هي اسماء الاشهر بها:
1- توت 30 يوما
2- بابه 30 يوما
3- هاتور 30 يوما
4- كيهك 30 يوما
5- طوبه 30 يوما
6- أمشير 30 يوما
7- برمهات 30 يوما
8- برمودة 30 يوما
9- بشنس 30 يوما
10- بؤونه 30 يوما
11- أبيب 30 يوما
12- مسري 30 يوما

القبطية السريانية نتيجة شهور الميلادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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