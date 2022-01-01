السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس نيجيريا: بلادنا شهدت فى 2021 انتعاشًا قويًا رغم كورونا

الرئيس النيجيري محمد
الرئيس النيجيري محمد بخاري

أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم السبت، أن بلاده شهدت انتعاشًا قويًا في مجال الاقتصاد في عام 2021 على الرغم من تأثير جائحة كورونا، حيث سجلت البلاد نموًا متتاليًا حتى الآن.

ونقلت صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية عن بخاري قوله - في خطاب متلفز بمناسبة العام الجديد - إن المكاسب الرئيسية المسجلة يمكن رؤيتها بوضوح في أحدث أرقام اجمالي الناتج المحلي لنيجيريا الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، مشيرًا إلى أن معدل النمو 4.03 في المائة المسجل في نيجيريا خلال الربع الثالث من عام 2021 يشير إلى انتعاش قوي في الاقتصاد.

وقال الرئيس النيجيري: "في الاقتصاد، أظهرنا مستوى عاليًا من المرونة لتسجيل بعض الإنجازات المهمة على الرغم من الاضطرابات التي آثرت على اقتصادنا، وفي الواقع، على الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن النمو الأخير يتبعه عن كثب نمو نيجيريا بنسبة 5.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2021 ، الذي يصفه بأنه واحد من أفضل ما سجلته أي دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وأعلى معدل سجله الاقتصاد النيجيري منذ عام 2014.

وأشار إلى أن “النبأ السار هو أننا سجلنا حتى الآن أربعة أرباع متتالية من النمو بعد معدلات النمو السلبية المسجلة في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا”.

وتعهد بالاستفادة من الاقتصاد الرقمي في العام الجديد، لخلق المزيد من الوظائف وضمان تنويع الاقتصاد الذي يخلق المزيد من الدعم للقطاعات الأخرى، للحفاظ على النمو المستدام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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