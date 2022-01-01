السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكرانى الأحد

جو بايدن
جو بايدن

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء مباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد المقبل، وسط تزايد التوترات مع روسيا بشأن حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد مسئول بالبيت الأبيض - لشبكة (سي.إن.بي.سي.) الإخبارية - أن بايدن وزيلينسكي سيجريان تلك المباحثات وأن الرئيس الأمريكي يعتزم مراجعة الخطط الخاصة بالتحركات الدبلوماسية التي تستهدف المساعدة في خفض حدة تصعيد الموقف في المنطقة.

وفي سياق متصل كان بايدن قد ذكر في تصريحات للصحفيين الجمعة أن روسيا ستواجه عقوبات شديدة لو أنها أقدمت على غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه رسالة وجهها بالفعل للرئيس الروسي خلال اتصالهما مؤخرا.
وتابع: "سنقوم، بجانب العقوبات ، بزيادة وجودنا في أوروبا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي"، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وتقوم روسيا بحشد قوات لها على الحدود مع أوكرانيا بما أثار المخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة.
وأجرى بايدن محادثات هاتفية الخميس مع الرئيس الروسي استمرت 50 دقيقة في مسعى لخفض حدة التوترات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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