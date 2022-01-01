الرؤية والإنجاز 2.. ماذا فعلت الدولة المصرية فى 7 سنوات؟

رصد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" المشروعات التنموية فى مصر، خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، موثقًا جميع الإنجازات التى شهدتها ربوع الجمهورية المختلفة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية. ووقع الرئيس السيسى على أول نسخة من الكتاب، خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين فى شركة "أسيوط لتكرير البترول" بأسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى الصعيد. "الدستور" تنشر أبرز ما جاء فى الكتاب، عبر حلقات متتالية بدءًا من اليوم، لتسليط الضوء على أهم وأبرز جهود الدولة خلال السنوات السبع الماضية.

الصحة: علاج المصريين والأفارقة من الأمراض مجانًا.. وتوطين صناعة لقاحات "كورونا"

تشهد الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق فى العديد من القطاعات وأهمها قطاع الصحة الذى شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات التى طرحها للنهوض بصحة المواطن المصرى، حتى أصبح النظام الصحى فى مصر يضاهى العديد من النظم العالمية، وقد نال إشادة منظمة الصحة العالمية بفضل ما تم إنجازه فى السنوات القليلة الماضية.

وبلغت تكلفة مبادرة الكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية ٨.٣ مليار جنيه، إذ تم فحص نحو ٥٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فى حين تكلفت مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ٧.٦٠٢ مليون جنيه، حيث تم فحص نحو ٤ ملايين امرأة حتى يونيو ٢٠٢١.

أما مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، فتم خلالها فحص ٧ ملايين و١٠ آلاف طفل حتى يونيو ٢٠٢١، وبلغت تكلفتها نحو ٤٦٣ مليون جنيه، فى حين فحصت مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة نحو ٣.٢ مليون طفل حتى نفس الفترة، وتكلفت المبادرة ٨.١١١ مليون جنيه.

وشهدت مبادرة دعم صحة الأم والجنين فحص ١.١ مليون سيدة، وبلغت تكلفتها ١٦ مليون جنيه حتى يونيو ٢٠٢١، فيما فحصت مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ٢٥ مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى أغسطس ٢٠٢١، وبلغت تكلفتها نحو ٥.٢ مليار جنيه.

وفحصت مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة" ٢.١ مليون مواطن، وتم توفير ٢٦٤ ألف نظارة طبية ضمن المبادرة، كما تم إجراء ٢٠٠ ألف عملية مياه بيضاء فى العيون فى كل محافظات الجمهورية، بتكلفة مليار جنيه.

أما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، فقد بلغ إجمالى الحالات المسجلة على المنظومة ١.١ مليون مواطن، كما بلغ إجمالى الحالات التى تم الانتهاء منها ٥.٩٩٤ ألف مواطن بتكلفة نحو ٢.٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢١.

وفحصت مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس "سى" ٢.١٤ ألف مواطن من جنوب السودان من فيروسى "بى وسى"، وبلغ إجمالى متلقى العلاج لمدة ٣ أشهر ١٦٩ مواطنًا.

وبلغ إجمالى عدد المفحوصين من تشاد من فيروسى "بى وسى" ٧.٣٥ ألف مواطن، كما بلغ إجمالى متلقى علاج فيروس "سى" بتشاد لمدة ٣ أشهر ٧٢٥ مواطنًا.

ووصل إجمالى المفحوصين من إريتريا من فيروس "سى" ١٠ آلاف مواطن، وبلغ إجمالى متلقى العلاج من نفس المرض لمدة ٣ أشهر ٧٧ مواطنًا.

وجرى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات ومنح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/ فاكسيرا وبدء الإنتاج، حيث ستكون مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بسواعد مصرية ١٠٠٪، وأول دولة فى الشرق الأوسط يصبح لديها اكتفاء ذاتى من أدوية بروتوكولات كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضرى "ريمدسيفير وفافيبرافير" وتصنيعهما محليًا.

دعم المرأة 202 نائبة و8 وزيرات و40 مستشارة.. وانخفاض معدلات البطالة والأمية

رصد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذى أطلق نسخته الأولى رئيس مجلس الوزراء زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من ١٢ نائبة عام ٢٠١٢؛ ليصل إلى ٤٠ نائبة فى ٢٠٢١، كما زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب من ٩ نائبات فقط فى ٢٠١٢؛ لتصل إلى ١٦٢ نائبة فى ٢٠٢١، فيما زادت نسبة الوزيرات فى الحكومة من وزيرتين فقط فى ٢٠١٢ إلى ٨ وزيرات فى ٢٠٢١، فضلًا عن زيادة تمثيل المرأة فى مجال القضاء من ٤٢ قاضية عام ٢٠١٢ إلى ٦٦ قاضية فى ٢٠٢١، كما جرى تعيين ٣ سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالى منذ ٢٠١٧، و٣٧ مستشارة جرى تعيينهن فى مناصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر ٢٠١٣، كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة ٦٧٧ مستشارة.

وبالنسبة للتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، رصد الكتاب انخفاض معدل البطالة بين الإناث من ٢٤.٨٪ فى ٢٠١٤ إلى ١٦.٨٪ فى ٢٠٢٠، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى من ٣٨.٦٪ فى ٢٠١٤ إلى ٣٩.١٪ عام ٢٠٢٠، إلى جانب ارتفاع نسبة الإناث اللاتى لديهن حسابات بنكية من ١٤٪ عام ٢٠١٤ إلى ٢٧٪ عام ٢٠٢٠.

كما رصد استفادة ٦١.٦ ألف سيدة من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، إذ بلغ نصيب المرأة من إجمالى تلك المشروعات ٣٨٪ بتكلفة ٣.٨ مليار جنيه، منذ بدء المشروع حتى فبراير ٢٠٢١، إضافة إلى استفادة ٨٣.٥ ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، إذ بلغ نصيب المرأة من إجمالى تلك المشروعات ٤٦.٤٪، بتكلفة ٢٦٨.٦ مليون جنيه منذ بدء عمل الصندوق حتى فبراير ٢٠٢١.

وأوضح الكتاب أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر منح ٦٢٨.١ ألف قرض للمرأة، وكانت تكلفة تلك القروض٩.٢ مليار جنيه، منذ يونيو ٢٠١٤ حتى يناير ٢٠٢١.

وفى مجال التمكين الاجتماعى للمرأة، رصد الكتاب انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من ٣٣.١٪ عام ٢٠١٤ إلى ٢٢.٦٪ فى ٢٠٢٠، كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الابتدائية من ٠.٥٪ عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٠.٢٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، فيما ارتفعت نسبة المقيدات بالتعليم الجامعى من ٤٧.٧٪ عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٤٨.٩٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١. ولفت إلى استفادة نحو ٤١ ألف أم عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ من برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال"، الممول من برنامج الأغذية العالمى بتكلفة ٥٨.٧ مليون جنيه.

وعرض الكتاب أهم البرامج والمبادرات لدعم المرأة، ومنها منظومة التموين ودعم الخبز، التى حققت الاستفادة لنحو ٣٥.٢ مليون سيدة من نقاط صرف الخبز، و٣١.٣ مليون سيدة استفادت من البطاقات التموينية.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حصلت ٦ ملايين سيدة على معاش تأمينات بنسبة ٢٩.٦٪ من إجمالى المستفيدين حتى فبراير ٢٠٢١، و٧٥٪ من الأجر الأخير يجرى صرفه للسيدات العاملات فى القطاع الخاص فى أثناء فترة الوضع لمدة ٣ أشهر تسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وأشار الكتاب إلى صرف ٤ ملايين جنيه من صندوق تأمين الأسرة لدعم مستحقى النفقة حتى يونيو ٢٠٢٠، بما يعادل ٧١ مليون جنيه شهريًا، فيما استفادت نحو ٢.٥ مليون سيدة من برنامجى "تكافل وكرامة"، بنسبة ٧٥٪ من إجمالى المستفيدين حتى فبراير ٢٠٢١.

وكشف عن استخراج نحو ٨٠٠ ألف بطاقة رقم قومى للسيدات حتى يونيو ٢٠٢٠، ضمن برنامج "استخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات"، وذلك لممارسة حقوقهن الدستورية.

الشباب والرياضة مدن شبابية وأندية ومراكز رياضية بالقرى وملاعب بتكلفة 16.8 مليار جنيه

وثّق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" الذى أعده مجلس الوزراء إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات التى نفذتها الوزارة بجانب الجارى تنفيذها بلغ ١٦.٨ مليار جنيه.

ووفقًا لما تضمنه الكتاب، فإن المشروعات التى تم تنفيذها شملت إنشاء وتطوير ٨ مدن شبابية بجانب إنشاء وتطوير واستكمال ١١ ناديًا رياضيًا، و٤ أندية لمتحدى الإعاقة، وإنشاء ٢٥١ مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ٣٧٥٨ ملعبًا خماسيًا وقانونيًا بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتضمنت أيضًا المشروعات التى تم تنفيذها إنشاء وتطوير ٩٦ حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية و١٤ استادًا رياضيًا، و٣٠ مركز تعليم مدنيًا ومنتديات للشباب ومعسكرات كشفية و١٤ صالة مغطاة وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة ٨ صالات مغطاة بالأندية المصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، بجانب تطوير مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبى بالمعادى، كما تم إنشاء النادى الإسماعيلى بالنخيل ونادى الاتحاد السكندرى.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها، أشار الكتاب إلى أنه يُجرى تطوير ٣٨ ملعبًا خماسيًا وقانونيًا بمراكز الشباب، ويجرى إنشاء مركزى شباب بالقرى الأكثر احتياجًا وتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بالوادى الجديد، كما أنه يجرى تطوير مركز التربية الرياضية بشيراتون.

وبالنسبة للبطولات التى تمت استضافتها، أكد أنه تم تجديد استضافة مصر مقر "كاف" لمدة ١٠ سنوات، كما تمت استضافة ١٠٣ بطولات قارية وعالمية منذ ٢٠١٩ حتى يونيو ٢٠٢١.

وفيما يخص مشروعات الهيئة الهندسية بالقطاع الرياضى، أشار الكتاب إلى أن الهيئة أنشأت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية "م١- م٢".

الصناعة 64.7 مليار جنيه لإنشاء المجمعات والمناطق الصناعية فى مختلف المناطق

لا تغفل الدولة دور القطاع الصناعى باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية عبر مشروعات كبرى تعزز الاقتصاد المصرى، وهو ما يثبته المرور السريع بالاستثمارات والمشروعات التى جرى تنفيذها، وجارٍ العمل عليها، خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، حيث جرى إنفاق نحو ٦٤.٧ مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة.

ووفق ما ورد فى كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر، فقد نفذت هيئة التنمية الصناعية ٣٨ مشروعًا بتكلفة بلغت ٢٠.٣ مليار جنيه.

يأتى فى مقدمة المشروعات التنموية بنطاق الصعيد المجمعات الصناعية، حيث تستهدف الهيئة تنفيذ ١٧ مجمعًا فى ١٥ محافظة بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، تضم ٥٠٤٦ وحدة صناعية، توفر نحو ٤٨ ألف فرصة عمل مباشرة.

ويوجد بالفعل ١١ مجمعًا جرى إنشاؤها وطرحها بإجمالى عدد وحدات ٥.٢ ألف وحدة بتكلفة بلغت ٢.٣ مليار جنيه، ضمن خطة تطوير ٤ مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية، إضافة إلى ٦ مجمعات صناعية جارٍ الانتهاء من إنشائها بإجمالى ٦.٢ ألف وحدة.

كما جرى إنشاء ٥ مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى، باستثمارات متوقعة تبلغ ٢٣ مليار جنيه، توفر ٣٧ ألف فرصة عمل.

وتولى الحكومة أهمية خاصة بصناعة الجلود، وظهر ذلك فى إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى بتكلفة ١.٧ مليار جنيه بمراحلها الثلاث، على مساحة ٥.٤٠ مليون متر٢، وجرى طرحها بالمناطق الصناعية للمستثمرين، منها ٢.٣١ مليون متر٢ كاملة الترفيق.

وجرى إنجاز ١.١٧ ألف منشأة صناعية ومنحها موافقات وتراخيص، وإصدار ٤٩ ألف رخصة تشغيل، و٢٥.٥ ألف رخصة بناء، و١.٤٠ ألف شهادة سجل صناعى.

كما جرى توقيع ٣ اتفاقيات لإنشاء مناطق صناعية فى إطار تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة والاستثمار، بجانب إطلاق برنامج تنمية الموردين المحليين وإطلاق علامة "بكل فخر صنع فى مصر".

واستفاد نحو ١٧ ألف شركة من خدمات المراكز التكنولوجية فى مختلف القطاعات الصناعية، وجرى تقديم خدمات الدعم الفنى لأكثر من ٣٠ علامة تجارية.

وتواصل الهيئة تنفيذ ٢٩ مشروعًا خاصًا بتنمية المناطق الصناعية بتكلفة ٤.٣٦ مليار جنيه، أبرزها ١١٧ عنبرًا بالروبيكى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات و٧ مجمعات بالجلالة بإجمالى ١٣ مصنعًا.