السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة اليوم.. تحصيل 774 ألف جنيه مستحقات مصريين غادروا عمان نهائيًا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم السبت، عددًا من الأحداث، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ57 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 22 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا، حيث بلغت المستحقات 49 ألفًا و449 دولارًا، أي ما يعادل 774 ألفًا و385 جنيهًا مصريًا تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.
https://www.dostor.org/3671559

 

كما أعلن وزير القوى العاملة عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة المهندس المصري "يوسف. س. ع. س"، والذي يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، بإعادته إلى عمله بعد أن صدر له قرار فصل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلى أن المواطن "يوسف. س. ع. س" تقدم بطلب لمكتب التمثيل العمالي قال فيه: إنه يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، وصدر قرار من جهة العمل بعد إجراء التحقيقات بالشئون القانونية والموارد البشرية داخل المؤسسة عملًا بالمادة  80 من نظام العمل السعودي، والتي تنص على أنه فى حالة فصل العامل تأديبيًا لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
https://www.dostor.org/3671569


وشاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في احتفالية كلية التجارة جامعة الإسكندرية بيوم وفاء خريجي كلية التجارة لكلياتهم وتفاعلهم مع المجتمع، كما شارك في ذلك اليوم عدد كبير من ممثلي كليات الجامعة، ومثل المديرية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية.

وتخلل اليوم كلمة الدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة، تناولت دور وفاعلية الكلية في المجتمع وتأثيرها على الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي.
https://www.dostor.org/3671609

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن مكتب التمثيل العمالي بالرياض مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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