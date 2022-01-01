الكونغو تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»

تولت الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لأول مرة منذ انضمامها الرسمي إلى عضوية المنظمة في عام 2018 برئاسة وزير النفط الكونغولي برونو جان ريتشارد إيتوا.

وأفاد بيان لمنظمة أوبك اليوم بأن وزراء الطاقة في تحالف المنتجين "أوبك +" سيعقدون اجتماعهم الشهري يوم الثلاثاء المقبل لاستعراض ومراجعة تطورات السوق وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات النفطية وتحديد الموقف من إقرار الزيادة الشهرية في الإنتاج والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا لفبراير المقبل.

يشار إلى أن الكونغو ستتولى الإشراف على انتخابات الأمين العام الجديد للمنظمة في يوليو المقبل لاختيار خليفة للأمين العام الحالي النيجيري محمد باركيندو والذي قضى 6 أعوام في المنصب، حيث ما زال العديد من الدول الأعضاء تدرس التقدم بمرشحيها للمنصب.

ومن المعروف أنه لم يتأكد حتى الآن سوى مرشح الكويت هيثم الغيص محافظ الكويت السابق في أوبك.