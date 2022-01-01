تكليف الدفعة 98 وقانون فصل الموظف المتعاطى.. حصاد «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

بدء صرف معاشات يناير لأكثر من 10.5 مليون مواطن

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، صرف معاشات يناير 2022، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

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بالأرقام.. مؤشرات قوية على تحسن أداء الهيئة القومية للتأمين

كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالى 2020/2021 حيث بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي.

https://www.dostor.org/3671551



وزيرة التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة 98 لأداء الخدمة العامة لمدة عام

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم.

https://www.dostor.org/3671639

«علاج الإدمان» يوعي أطفال المتعافين في المناطق المطورة بخطورة التعاطي

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء المتعافين بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وبشاير الخير" تحت شعار “يوم حماية للمتعافين”، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

https://www.dostor.org/3671757



«حقوقك وواجباتك».. بث مباشر لتوضيح قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات اليوم

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق بث مباشر تحت عنوان "حقوقك وواجباتك" في الساعة الثامنة، مساء اليوم، على الصفحة الرسمية للصندوق عبر "فيسبوك"، فيما يخص قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بعد إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

https://www.dostor.org/3671798