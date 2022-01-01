السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدمن لاتهامه بقتل شقيقه في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مدمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه في المقطم بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «أحد الأشخاص»، وبها إصابات وكدمات متفرقة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف.

كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه «موظف، مقيم بدائرة القسم»، وهو الذي أبلغ عن الواقعة، حيث أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوح، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر «لاب توب».

تم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر «لاب توب» بمكان إخفائه بالشقه محل الواقعة فتم حبسه.

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وائل لطفي

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