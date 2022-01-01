السبت 01 يناير 2022
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سياسي

نقيب المهندسين يبحث مع محافظ المنيا التعاون المشترك لدعم «حياة كريمة»

هاني ضاحي
هاني ضاحي

أكد المهندس هانى ضاحي على دعم نقابة المهندسين للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها الاستشاري الأول للدولة، مُشيرًا إلى أن المبادرة أحد أهم المشروعات القومية بالريف المصري، والتي تهدف لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الصناعي، والنهوض بنحو 55 مليون مواطن بكل قرى محافظات مصر، لا سيما محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمناقشة أوجه التعاون، وبحث تنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في المشروعات التنموية والهندسية التي تخدم المواطنين.

وشدد ضاحى، خلال اللقاء، على أن نقابة المهندسين جاهزة لتقديم سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات الهندسية التي قد تواجه مراحل التنفيذ.

وتطرق نقيب المهندسين لدور النقابة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدًا أن النقابة تؤيد وتدعم فكرة تطبيق ضوابط واشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وخلال اللقاء بحث نقيب المهندسين مع المحافظ، عددًا من أوجه التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة والنقابة العامة في تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسي عليها، وبخاصة ما يتعلق بالتصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي وغيرها من الملفات التي تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة في تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم وضع دور نقابة المهندسين في نقاط مهمة، تم إقرارها بالقرارات الوزارية الصادرة.

وأشاد المحافظ بدور النقابة وتعبيراتها عن تطلعات أبنائها والعمل على حل المشكلات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، مشددًا على الدور الكبير الذي يلعبه المهندس المصرى خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد قفزة كبيرة فى كل المجالات.

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