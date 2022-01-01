السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنان المبدع.. فاروق حسنى يعلن عن أحدث معارضه الفنية بالبحرين فى 2022

جريدة الدستور

يستعد الفنان المبدع فاروق حسنى، وزير الثقافة المصرية الأسبق، لإقامة معرض فنى جديد بمملكة البحرين، حيث نشر إعلان عن أحدث معارضه الفنية بمملكة البحرين، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها: "معرض 2022 مملكة البحرين"، والذى ينطلق يوم 11 يناير الجارى، ويستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، فى مركز الفنون.


ويأتى ذلك المعرض ليقدم من خلاله الوزير الفنان فاروق حسنى أحدث إنتاجاته الفنية، حيث كان آخر معارض فاروق حسنى فى عام 2020، والذى أقيم فى مجمع الفنون بقصر عائشة فهمى، واحتوى على 52 عملًا فنيًا من أحدث إنتاجات الفنان ما بين عامى 2018 و2019، وعاد الفنان فاروق حسنى فى هذا المعرض إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها فى الثمانينيات من القرن الماضى إلى جوار تجربته التجريدية التى عكف على تقديمها عبر تاريخه الفنى الكبير.

 


ويمثل فاروق حسنى، علامة فارقة فى الثقافة المصرية، كما أنه أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، وله العديد من الإنجازات الثقافية في المجالات المختلفة بحكم منصبه منها ما هو في المجال التربوي والمتاحف والمشروعات الثقافية والآثار.

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