محمود الضبع: منتدى شباب العالم منارة ومنصة عالمية للقضايا على أرض السلام بمصر

علق الكاتب الصحفى محمود الضبع، على أهمية انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مع إطلاق تطبيق جديد للمشاركين على الهواتف الذكية، قائلًا: "مصر نجحت خلال الفترة الماضية في عقد مؤتمرات ومعارض دولية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وعلى رأسها مؤتمر الكوميسا".

وأكد "الضبع"، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى بالتليفزيون المصري مع الإعلامي محمد عبده: "النجاح سيكون حليفنا أيضًا في تنظيم منتدى الشباب بنسخته الرابعة، بعد أن أصبح منارة ومنصة عالمية للقاء الشباب من كل دول العالم".

وأضاف: "فى ظل جائحة كورننا تلقى المنتدى أكثر من 5 آلاف طلب للمشاركة من شباب يمثلون 196 دولة بالعالم، وأذكر فى عام 2017 عندما أطلقت مصر النسخة الأولى، كان عدد الدول التى طلب شبابها المشاركة 140 دولة وفى النسخة الثانية 170 دولة والآن وصلنا إلى 196 دولة، وهذا يدلل على أن هذا المنتدى الذى رسخت مصر أركانه منذ قرابة 5 سنوات على سعى الشباب من دول العالم مع اختلافهم ثقافيًا وحضاريًا وفكريًا لمناقشة قضاياهم داخل مدينة السلام – شرم الشيخ خاصة أن القضايا أصبحت جميعها مشتركة وذات اهتمام مشترك".

وتابع: "فى النسخة الرابعة ستدور المحاور حول أزمة كورونا وكيفية مواجهة المؤسسات والدول لها وأذكر فى النسخة الأخيرة عندما عظم المنتدى فى طرحه لمبدأ الإنسانية وعندما وقعت جائحة كورونا كيف كان لهذا المبدأ أهمية كبيرة فى إنقاذ العالم لمواجهة الجائحة؟.. وأضاف الضبع أن فعاليات النسخة الرابعة ستضم جلسة محاكاة لاجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ودائماً ما تحظى جلسات المحاكاة بالمنتدى إهتمام الجميع كما تابعنا فى النسخ السابقة كجلسة إجتماع مجلس الامن بالامم المتحدة وشارك فيها 60 شابًا".



وحول النسخة الجديدة للتطبيق الذى أطلقته إدارة المنتدى للهواتف الذكية قال الضبع إن هذا التطبيق سيكون بمثابة المنسق والموجه للمشاركين فى المنتدى، وسييسر لهم التواصل باختلاف جنسياتهم ولغاتهم خاصة وأنت تتحدث عن عدد قد يفوق ألفى مشارك.