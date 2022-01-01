السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تساقط الأمطار.. انعقاد غرفة الأزمات بسوهاج على مدار الـ24 ساعة

امطار سوهاج
امطار سوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة وتداعياتها، لافتًا إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، وذلك على إثر تعرض مختلف مراكز المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة.

وشدد المحافظ على غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، باستمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أية تقلبات جوية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.  

كما وجه الفقي بوضع فرق للتدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية، بالاضافة الى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، بالإضافة الى مراجعة مناسيب الترع.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وتوقعاتها بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك حتى الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

الرى عرض الرئيس تنسيق هيئة اجتماع كوبر الطقس مؤشر عقد الحرارة توقعات درجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

كورونا بالدول العربية: الإمارات الأكثر تسجيلًا للإصابات.. والبحرين صفر وفيات

انفراد.. تفاصيل جديدة فى أزمة شيكابالا مع الزمالك

«التعليم» تكشف حقيقة ترحيل 4 وحدات من منهج رابعة ابتدائى للترم الثانى

16يناير.. الفصل فى دستورية قرار محافظ سوهاج بحظر تحويل الوحدات السكنية لتجارية

بلومبرج: ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة يقود لنتائج عكسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 