السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«استراحة بين الكتب».. أحدث إصدارات إبراهيم عبدالمجيد استعدادًا لـ«معرض الكتاب»

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

يصدر قريبًا عن دار إبييدي للنشر والتوزيع، كتاب "استراحة بين الكتب.. كل هذا الحضور كل هذا الغياب"،  للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والمقرر انعقاده خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 6 فبراير.

«إبراهيم عبدالمجيد».. كاتب وروائي مصري معاصر من مواليد الإسكندرية، اسمه بالكامل إبراهيم عبدالقوي عبدالمجيد خليل، ولد في 2 ديسمبر سنة 1946م.

وحصل إبراهيم عبدالمجيد على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الأسكندرية سنة 1973م وفي نفس السنة رحل إلى القاهرة، ليعمل في وزارة الثقافة وتولى الكثير من المناصب الثقافية، كان آخرها رئاسة تحرير سلسلة ( كتابات جديدة)، لمدة خمس سنوات وأصدر عشر روايات منها: (المسافات، الصياد و اليمام،  ليلة العشق والدم، البلدة الأخرى، بيت الياسمين، لا أحد ينام في الإسكندرية، طيور العنبر، برج العذراء، وعتبات البهجة). 

كما نشرت له خمس مجموعات قصصية هي "الشجر والعصافير، إغلاق النوافذ، فضاءات، سفن قديمة، وليلة انجينا". 

وترجمت "البلدة الأخرى" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية. 

وحصل عبدالمجيد على جائزة نجيب محفوظ في الرواية، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1996م عن روايته البلدة الأخرى. واختيرت روايته لا أحد ينام في الإسكندرية كأحسن رواية لسنة 1996م في القاهرة.

ومن أعماله "في الصيف السابع والستين"، "المسافات"، "ليلة العشق والدم"، "الصياد واليمامة"، "بيت الياسمين"، "البلدة الأخرى"، "قناديل البحر"، "لا أحد ينام في الأسكندرية"، "طيور العنبر"، "مشاهد صغيرة حول سور كبير"، "إغلاق النوافذ"، "سفن قديمة"، "مذكرات عبد أمريكي (ترجمة)"، "غواية الإسكندرية".

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
الروائي إبراهيم عبد المجيد دار ابييدي للنشر والتوزيع استراحة بين الكتب كتاب جديد لإبراهيم عبد المجيد صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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