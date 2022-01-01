الأمن يكشف ملابسات ضبط «مطربة» فى كافيه بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن القبض على مطربة بأحد الكافيهات بمدينة نصر.

بالفحص تبين ورود بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة بشأن تضرر بعض الأشخاص من وجود ضوضاء من أحد الكافيهات كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

بالانتقال والفحص تم ضبط 5 أشخاص "2 مسئولين، مطربة، عازف، عامل دى جى"، لقيامهم بإقامة حفل غنائي وإدارة منشأة "بدون ترخيص"، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.