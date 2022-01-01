بـ70 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط محاولة غسل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 شخصًا لـ9 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لقيام 9 منهم بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وكشفت الإدارة عن أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.