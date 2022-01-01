ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وتحرير قضايا غش تجارى بالجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، استهدفت ضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، ومنتجات مغشوشة، بالأسواق والمحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 117 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.