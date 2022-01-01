تعاون مشترك بين جامعة قناة السويس واتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تقدم كل الدعم للتعاون المثمر مع النقابات المهنية ترسيخًا للدور المجتمعي للجامعة.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة، السبت، وفد اتحاد المهن الطبية الذي ضم الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب الصيادلة وعميد معهد التقنية الحيوية والدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء، والدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حامد الأقنص، نقيب الأطباء البيطريين، وكيل وزارة الطب البيطري، ود. إبراهيم عبدالمحسن القائم بعمل نقيب أطباء الأسنان.

وأشار مندور إلى أن الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء والعاملين في الحقل الصحي من خلال إتاحة البرامج التدريبية المهنية في التخصصات الطبية يأتي لتمكينهم من اكتساب قدرات مهنية تنافسية متواكبة مع المعايير الدولية، لتأكيد الجودة في الأداء المهني وتحقيق الاعتماد للمنشآت الصحية هو هدف مشترك بين الجامعة ونقابة المهن الطبية.

أشار رئيس الجامعة إلى أن جميع الكليات لديها أعضاء من الخارج بمجالسها ممن ينتمون للنقابات، تقديرًا من الجامعة لدور النقابات فى دعم وتنمية خريجى الجامعة وكمتطلّب للحصول على الاعتماد والجودة.

من جانبه، أشاد اتحاد المهن الطبية بتميز خريجي جامعة قناة السويس، مثمنًا دور وحدات الخريجين بالكليات فى متابعة خريجى الجامعة، حيث أصبح دور الجامعة يمتد لتطوير خريجيها لمواكبة احتياجات سوق العمل الفعلية.

فى نهاية اللقاء، قام الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب الصيادلة والدكتور إبراهيم عبدالمحسن القائم بعمل نقيب أطباء الأسنان، بتقديم درعي نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان للدكتور ناصر مندور مع تهنئته بمناسبة توليه منصب رئيس جامعة قناة السويس متمنين له التوفيق والسداد.