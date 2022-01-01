إصابة شخص وتهشم سيارة في انهيار «بلكونتين» بالدقهلية

أصيب شخص بكسور وكدمات إثر انهيار بلكونتين من عقار في منطقة ‏الأتوبيس القديم بنطاق حي شرق المنصورة في أول حوادث 2022، وهو ما تسبب في ‏قطع أسلاك الكهرباء، وسقطت البلكونتين على السيارة حال وجود صاحبها بداخلها وتمكن ‏الأهالي من إخراجه من داخل السيارة بصعوبة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة ‏الدولي للعلاج.‏

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي شارع السيد أبو‏خزيم متفرع من شارع الأتوبيس القديم بنطاق حي شرق المنصورة بانهيار بلكونتين على سيارة ‏تصادم توقفها أسفل العقار وتبين وجود شخص داخل السيارة.‏

هرعت سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البري، إلي مكان الحادث وتمكن ‏الأهالي من إخراج صاحب السيارة من داخلها وتبين إصابته بكسور وكدمات وجرى نقله إلى ‏مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.‏

بالفحص تبين إصابة شخص يدعى أشرف إبراهيم السيد إبراهيم أثناء تصادف وجوده بسيارته ملاكي ماركة فيات "سينا" تحمل أرقام س ق ج 6453.

تبين أن المنزل ملك عبدالمنعم عمر الطير ومكون من دور أرضي و 4 طوابق، ‏وبه 6 شقق وانهارت بلكونتان في الدورين الرابع والثالث، وتبين وجود سكان بالعقار وانهيار بلكونة الدور الرابع ويسكن بها أسرة محمود منصور، وأدى ذلك لحدوث تلفيات بالسيارة وإصابة صاحبها ‏بكدمات وكسور، وتمكن الأهالي من إخراجه من السيارة بصعوبة ونقلته سيارة الإسعاف ‏للمستشفى لعلاجه.‏

وأكد الشهود أن بلكونة الدور الرابع سقطت علي الدور الثالث ما تسبب في سقوط سور بلكونة ‏الدور الثالث، وانهاروا في الشارع وهو ما تسبب حالة من الفزع بين الجيران الذين هرعوا إلي ‏السيارة لإنقاذ من بداخلها ‏

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى أماكن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض العقار ‏على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.‏