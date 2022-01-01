السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل قتل ابنه بعد وصلة اعتداء بالضرب لتأديبه فى الطالبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه بعد الاعتداء عليه بالضرب في محاولة لتأديبه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية، كشف خلالها أمام رجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأكدت زوجة الجاني تحريات رجال المباحث، حيث قالت إن زوجها كان يقصد تأديب ابنها، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، نتيجة الخلافات المتكررة في الآونة الأخيرة.

واعترف المتهم بأنه لم يقصد قتله، مؤكدا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، وخلال التشاجر أمسك بسكين وسدد له طعنة به، مما أسفر عن إصابته.

أضاف المتهم أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث، أنه حاول إنقاذ ابنه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، مؤكدًا أنه لم يقصد قتله، ولم يخطط لارتكاب الجريمة، وأشار إلى أن ادعاءه بانتحار ابنه بطعن نفسه بسبب تعاطيه المخدرات، كان الهدف منه الإفلات من المساءلة القانونية.

كما استمع رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لأقوال زوجة المتهم، ووالدة القتيل، وأفراد الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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