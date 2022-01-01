دورة تدريبية لتناول القضايا السكانية بمشاركة الأئمة والواعظات والقساوسة

نظم المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، الدورة التدريبية الثالثة للمدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية، بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، الدكتور محمد الدومي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الدكتورة هناء الخولي مديرة إدارة الإعلام بقطاع السكان بوزارة الصحة، وبمشاركة عدد من الأئمة والواعظات والقساوسة والمكرسات وخادمات الكنائس من محافظات حياة كريمة «المنوفية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية»، في إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة



وأكدت «محمود»، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقضية السكانية، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة في التنمية، مؤكدة على أن الهدف الأساسي من التدريب هو رفع وعي المواطن المصري، وخاصة الشباب بالقضية السكانية، بالإضافة إلى تشجيع المشاركين على تبني أفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية في القرى الأولى بالرعاية وقرى مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة سيعمل على نقل الخبرات التدريبية للمشاركين لنشر أهمية تشارك الأدوار داخل الأسرة و الوعى بتربية الأبناء، بالإضافة إلى إعداد المدربين من القيادات الدينية لنقل رسائل الورشة التدريبية، من خلال كل قيادة دينية إلى زملائهم فى كل محافظة والمعنيين بإدارة الحوار مع المستهدفين في كل المحافظات، لتنفيذ جلسات التوعية المجتمعية فيما يعرف «جلسات الدوار».

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة



بينما أكد الدكتور بهاء شوكت، على أهمية نقل المعلومات الصحيحة، لتغيير بعض المفاهيم المغلوطة والشائعات والسلوكيات التى تؤثر بالسلب على المجتمع، وكيفية استخدام مهارات التواصل في تقديم معلومات صحيحة مؤثرة مع أهمية تبنى المشاركين لأفكار إيجابية فيما يخص القضايا السكانية، كما أوضح دور المدرب في إعداد وإدارة جلسة تدريبية وشرح قواعد توعية وتثقيف وأنشطة المجموعات، بالإضافة إلى تناول بعض النماذج من وسائل التدريب المناسبة لمجموعات العمل المتباينة.

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة



وأشار الدكتور محمد عبدالعال الدومي، في محاضرته إلى الدور الهام للدعاة والوعاظ في تناول القضية السكانية وتعريفها، وأهميتها والهدف من التربية السكانية، مؤكدًا على تكريم الدين الإسلامي للمرأة، مشيرًا إلى أشكال العنف ضد المرأة ومنها الضرب، الختان، حرمان من التعليم والميراث، مستشهدا بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة



وأوضحت الدكتورة هناء الخولي كيفية استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، وصياغة وتكييف رسائل القضايا السكانية، بالإضافة إلى مراجعة الرسائل الصحية المتاحة في دليل التوعية أو من مصادر أخرى، مع مراعاة أهمية جمع معلومات عن الجمهور المستهدف وتحديد السلوكيات التي تريد أن ينفذها ويتبناها الجمهور، والمنافع والفوائد التي تعود عليهم عند تنفيذ هذه السلوكيات.

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة

فعاليات تدريب المجلس القومي للمرأة