السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالوادي

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل، السبت، بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 مصابين في حادث مروري مستشفى الفرافرة المركزي، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج وعمل الأشعة اللازمة.

تبين انقلاب سيارة نقل بطريق "الفرافرة ـ عين دلة" أسفر عن إصابة كل من خالد عبدالرحيم الحول 20 عامًا، وشقيقه عبدربه عبدالرحيم الحول، 25 عامًا، حامد منصور عقيل، 32 عامًا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية للمركز بالتعاون مع وحدة المرور بمركز الفرافرة في رفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى أمام المارة.

كما تلقى مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة "موط" بالطريق الواصل مع مطار الداخلة، أسفر عن إصابة وليد أحمد سعيد محمد 32 عامًا، بسام حسين سعيد أمين 34 عامًا، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، بعد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلي مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج. 

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ رفع آثار الحادث بمعرفة وحدة مرور الداخلة.

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أصيب انقلاب سيارة نقل محافظة الوادي الجديد الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث المصابين لمستشفي الفرافرة لتلقي العلاج

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