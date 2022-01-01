حصاد «النقل» خلال 2021 في قطاع الطرق والكباري

شهدت وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، إنهاء العديد من المشروعات الضخمة، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المحاور والطرق لخلق فرص عمل جديد للشباب وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي مجموعة من مشروعات التى تم الانتهاء منها في قطاع الطرق والكباري خلال عام 2021 ومنها:

محور كلابشة العلوي بمحافظة أسوان 23 كم وتكلفته وصلت إلى 1.050 مليار جنيه، ويتميز محور كلابشة إنه ويبلغ عرضه 21 م ويضم عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل محور كلابشة العلوى بمحافظة أسوان 14 عمل صناعى (9 كبارى و5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

محور سمالوط على النيل، المشروع يمتد بطول 24 كم وعرضه 21 متر ويتكون من حارتين فى كل اتجاه، تكلفة المحور الجديد بلغت 1.872 مليار جنيه، المشروع يضم 30 كوبرى و17 نفق.

محور ديروط على النيل بطول 42 كم، ويبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه، وتمت كافة الأعمال به وفقاًلقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لإنهاء المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة وكذلك الانتهاء من تبطين كافة الترع ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور.

محور عدلى منصور هو أكبر محور تنموي وخدمي بمحافظة بنى سويف يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربى، تم تنفيذ المشروع بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية، المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور.

محور قوص يبغ طوله 19 كم ، المحور الجديد يشمل على 27 كوبرى ونفق أعلى الترع والمصارف والتقاطعات المرورية لمواجهة الاختناقات المرورية، المحور يربط شرق وغرب النيل بما يخدم المجتمعات القائمة والجديدة الموجودة على جانبى النيل، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار جنيه.

طريق "سفاجا – مرسي علم – القصير"، التكلفة المالية وصلت لمليار و700 مليون جنيه.