«تموين الجيزة»: المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يصل 6 أشهر

أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يصل ٦ أشهر، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة طوارئ لتوافر السلع في المحافظات التي تعاني حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف على الأرض وإمداد المنافذ بكل احتياجاتها.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المخابز بالمحافظة يصل ١٨٠٠، تم تحويل ١١٩ منها للعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى ومستهدف تحويل ١١ أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى توافر رصيد من ٥ أيام من الدقيق لدى المطاحن، و٣ أيام المخابز، حيث يتم إنتاج نحو ٢٠ مليون جنيه رغيف خبز يوميًا.

وأوضحت أن عدد البطاقات التموينية بمحافظة الجيزة يصل لـ١.٨ مليون بطاقة يستفيد منها نحو ثلاثة ملايين مواطن، وهناك ١٨٥٥ بدالًا تموينيًا و٥٥٧ فرعًا لمشروع جمعيتي و٦١ مجمعًا استهلاكيًا، وهناك ٤٥ منفذًا متنقلًا تجوب الميادين.

من جانبه قال محيي إسماعيل مدير إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، أنه يتم شن حملات على جميع المنافذ لضمان توافر السلع ومنع التلاعب في السلع الأساسية، مشيرًا إلى انتظام العمل بكل المنافذ وهناك متابعة على مدار الساعة للمخزون السلعي ومعدلات الصرف اليومية.

وكانت قد أكدت وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، أن جميع منافذ صرف التموين على مستوى المحافظة متوافر لديهم السلع التموينية المدرجة على القائمة التي تم ضخها من مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

ونوهت «غريب»، في جولة على منافذ بدالي التموين، خلال اليوم الأول لصرف التموين لشهر يناير 2022 أن مديرية التموين تشن حملات تفتيشية يوميًا على منافذ الصرف للتأكد من إتاحة السلع المدعمة للمواطنين وصرفها على البطاقات التموينية، ومراقبة أيضًا التزام البدالين بصرف السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة رسميًا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت وكيل مديرية التموين بالجيزة، أن منافذ البدالين تفتح يوميًا منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء لصرف التموين للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، مشيرة إلى توقيع عقوبة إدارية من قبل المديرية على أي منفذ بدال تمويني إذا كان مغلقًا في المدة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.