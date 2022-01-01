السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كيرة والجن» يودع بلاتوه التصوير الأسبوع الجارى

كيرة والجن
كيرة والجن

يواصل المخرج مروان حامد، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "كيرة والجن"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.
وقال حامد، إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بحضور معظم أبطاله، مضيفا أنه من المقرر أن يودع بلاتوه التصوير خلال الأسبوع الجاري .
وأضاف حامد أنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج والمكساج عقب انتهاء التصوير مباشرة، مشيرا إلى أن معظم مشاهد الفيلم جرى تصويرها ما بين القاهرة والإسماعيلية.
والفيلم مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب له السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.
والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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