السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وتتعهد بدعم التعاون بين الأعضاء

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

تولت بولندا، اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتضم 57 دولة عضوًا و11 دولة من شركاء آسيا والبحر المتوسط.

وقال وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو - في تصريح اليوم - إن بلاده ستركز، خلال فترة رئاستها المنظمة الأوروبية على مدار العام الجديد، على إحراز تقدم نحو حل سلمي للنزاعات في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بما يتماشى مع مبادئ والتزامات المنظمة.

وأوضح راو أن بولندا ستسعى خلال رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، إلى مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة، وكذلك العمل كوسيط نزيه بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن بولندا ستركز - كذلك - على دعم صيغ وعمليات حل النزاعات في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسيتم منح اهتمام خاص لتعزيز المساعدة الشاملة للسكان المتضررين من النزاعات".

وشدد على حماية المبادئ والالتزامات الأساسية للمنظمة المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي النهائية والوثائق اللاحقة، مشيرا إلى أن الحوار الحقيقي بين الدول الأعضاء يجب أن يقوم على مبادئ القانون الدولي والالتزام القوي بآليات المنظمة.

ولفت الوزير إلى أن الرئاسة البولندية للمنظمة ستركز أيضًا على التعاون الاقتصادي، معتبرا أن هذا أمر أساسي في السعي لتحقيق السلام والأمن، إضافة إلى مواجهة تحديات جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير راو الرئاسة رسميًا ويحدد أولويات بولندا في خطاب إلى المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا في 13 يناير الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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