المصريون راضون عنها بنسبة 91%.. أبرز إنجازات «الرعاية الصحية» خلال 2021

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظات تطبيق المنظومة الجديدة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل وبجودة عالمية.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد الهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2021، أشارت الهيئة إلى؛ تقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، باحترافية وجدارة إكلينيكية وجودة عالمية.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء أكثر من 124 ألف عملية وجراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وفق ممارسات الصحة العالمية، منها عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأشارت إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية، ولأول مرة داخل نطاق المحافظات، منها عمليات زراعة واستبدال الصمام الأورطي بتقنية الـ TAVI، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ CTO، استئصال أورام البنكرياس بتقنية Whipple، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، الغسيل الكُلوي للأطفال.

وقالت إنه تم الانتهاء من أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بـ113 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، إضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS)، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS).

وأعلنت عن نجاح اعتماد 15 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وحصولها على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وكشفت الهيئة عن نجاح تسجيل 75 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، طبقًا لمعايير تسجيل المنشآت الصحية لـGAHAR2021، لاجتيازها الشروط الموضوعة للتسجيل، بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشارت إلى الاستفادة من الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية، خاصة وقت أزمة فيروس كورونا، ومنها إتاحة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بأهم التخصصات الطبية، تفعيل خدمات التطبيب عن بُعد، إضافة إلى تفعيل غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمرضى عن بُعد من داخل منازلهم.

وأعلنت عن إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بما يضمن استدامة الأصول وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية، والحفاظ على الموارد العامة للدولة، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

وأوضحت أنه تم ربط الغرف المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بغروع الهيئة في المحافظات تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بأعلى معايير السلامة والأمان العالمية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الصحية والحملات التوعوية لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ومنها مبادرة (انزل واطمن)، حيث تم من خلالها الفحص الطبي الشامل لأكثر من مليون مواطن & مبادرة (سكرك موترك.. في إيدك تسيطر)، حيث تم من خلالها الفحص الطبي لأكثر من 30 ألف مواطن بهدف الكشف المبكر عن مرض السكري أو عوامل الخطورة المؤدية إليه & مبادرة (اطمن على ابنك) حيث تم خلالها إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 47 ألف طالب من طلاب المدارس في مراحل رياض الأطفال والصفوف الانتقالية للمراحل الابتدائية والإعدادية & مبادرة (صحتك .. ثروتك) كأول مبادرة في مصر والشرق الأوسط تهتم بصحة الرجل حيث من خلالها تم فحص أكثر من 10 آلاف مواطن.

وأعلنت تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل عن جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، والتي تخطت 91%.

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