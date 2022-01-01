السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: الحالة الصحية للرئيس السابق مطمئنة ولا تدعو للقلق

محمد ولد عبدالعزيز
محمد ولد عبدالعزيز

ذكرت وزارة العدل الموريتانية أن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز مطمئنة، ولا تدعو للقلق.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن الرئيس السابق يخضع للمتابعة الصحية في الجناح الرئيس في المستشفى العسكري في نواكشوط، وأن الأطباء هم وحدهم من لهم حق تقدير الموقف، واتخاذ القرار المناسب إزائه، والفحوص والتحاليل متواصلة.

وأضافت أن الرئيس السابق أصيب "برعاف" في السجن فحاولت المصالح المختصة في مديرية السجون نفس اللحظة التواصل مع الطبيب الذي يريده هو، فتعذر ذلك لتأخر الوقت فيما يبدو، فتم استدعاء طبيب آخر على الفور، وقدم له العلاجات الأولية الضرورية، التي مكنت من وقف الرعاف، ونصح بنقله إلى المستشفى، فنُفذ ذلك فورا، حيث تم نقله إلى الجناح الرئاسي بالمستشفى العسكري ويباشر الإشراف على علاجه إلى الآن مع فريق طبي.

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