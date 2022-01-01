السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تنشر صورًا جديدة لكوكب المريخ

المريخ
المريخ

نشرت الصين، اليوم السبت، مجموعة صور جديدة لكوكب المريخ التقطها المسبار «تيانون- 1»، تظهر تضاريس سطح المريخ، وظروف عمل متنوعة للمركبة المدارية والمركبة الجوالة للمسبار.

وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية- وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الصور تضم صورة جماعية للمركبة المدارية والمريخ، ولقطة مقربة للمركبة المدارية، والغطاء الجليدي في منطقة القطب الشمالي للمريخ، والمناظر الطبيعية على السطح التي التقطها المسبار الجوال «تشورونج».

يذكر أنه تم إطلاق مهمة «تيانون- 1» الصينية، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة، في الـ23 من شهر يوليو 2020.

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