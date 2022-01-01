السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«الفقي» يناقش خطة تطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، السبت، اجتماعًا لمناقشة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، ومؤمن محمد، مدير مديرية الطرق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمد المشنب، ممثلاً عن جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأوضح الفقي أن أعمال تطوير المدخل الشرقي لسوهاج ستبدأ في 15 يناير الجاري، وتشمل أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقي، وحتى ميدان الثلاث وزات بمدينة أخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقي، وكذلك رصف المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم العلوي بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين، لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم ـ سوهاج بطول 11 كيلومتر .

فيما أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن محو أمية 38 ألف و715 مواطن من مختلف مدن وقرى المحافظة، خلال عام 2021، بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وعدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لافتا إلى حصول محافظة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد من تم محو أميتهم بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " خلال عام، والذي بلغ 16 ألف و859 مواطن ومواطنة.

أوضح محمد الدالي، رئيس فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، أن عدد المعلمين المشتغلين في برامج محو الأمية لعام 2021م، بلغ 12 ألف و628 معلم ساهموا في محو أمية أكثر من 38 ألف مواطن من أبناء المحافظة، بتكلفة مالية بلغت 7 مليون و921 ألف جنيه.

وأشار رئيس فرع الهيئة إلى أن الخطة ركزت على أولوية تعليم الفئات الأصغر سنًا مع التركيز على محو أمية الإناث لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، إضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مرحلة ما بعد محو الأمية تحقيقا لفلسفة التعليم المستمر، مشيرًا إلى أنه يشارك في تنفيذ خطة محو الأمية على مستوى المحافظة المؤسسات الحكومية " الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني .

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