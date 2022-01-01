رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ السبت 01/يناير/2022 - 03:38 م 1/1/2022 3:38:45 PM رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء شارك طباعة رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء شارك طباعة