السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

رجال الشرطة يساعدون
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء
رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيء

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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