السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم ولاية ميسوري الأمريكية يلغي حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

كورونا
كورونا

ألغى حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، مايك بارسون، حالة الطوارئ التي فرضها بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020.
وقال بارسون - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم /السبت/ - إنه "بفضل فعالية اللقاح والجهود واسعة النطاق للتخفيف من الفيروس وبفضل أخصائيي الرعاية الصحية الملتزمين لدينا، لم تعد الاحتياجات السابقة لمواصلة حالة الطوارئ موجودة".
وأضاف أنه "على مدار الـ 22 شهرًا الماضيين، قمنا بالتنسيق مع شركاء محليين وحكوميين وشركاء من القطاع الخاص للتخفيف من حدة الوباء والعمل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية. كلنا نعرف الآن أفضل السبل لمكافحة المرض الخطير من هذا الفيروس والوقاية منه. الدولة مستعدة لتقديم المساعدة والاستجابة، ولكن لم تعد هناك حاجة لحالة الطوارئ".
ومدد بارسون سابقًا حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في الولاية خمس مرات.
وبحسب البيان؛ يُسمح لجميع وكالات الدولة ومجالسها ولجانها وإداراتها بمتابعة وضع القواعد إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات دائمة في اللوائح بعد 31 ديسمبر لتحسين النتائج طويلة الأجل للمقيمين ولمرافق الرعاية الصحية وللشركات.
وتابع بارسون: "في ميسوري، لم يكن لدينا عمليات إغلاق قسري. ولكن كان التركيز الرئيسي لحالة الطوارئ لدينا هو توفير المرونة التنظيمية لدعم ومساعدة سكان ميسوري ومرافق الرعاية الصحية والشركات ولتنسيق استجابة ضد كورونا التي أنقذت الأرواح وسبل العيش."
وتابع: "نشجع جميع سكان ميسوري على التفكير في أخذ مصل كورونا وعلينا العمل معًا لمحاربة فيروس كورونا بينما نعيش حياتنا الطبيعية. وحان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة النهائية والمضي قدما كولاية".

فيمما تعاني الولايات المتحدة الامريكية من ارتفاع في حالات الاصابة بفيرو كورونا المستجد (كوفيد19-) لـ 55.696.500 اصابة ،فيما سجلت ارتفاعا في حالات الوفاة 846.905 حالة، كما تم شفاء 41.502.739 حالا حتي الان .

فيروس كورونا حالة الطوارئ الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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