السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كلمات استقبال العام الجديد 2022 ورسائل تهنئة سنة 2022

2022
2022

أجواء احتفالية عايشها الملايين حول العالم مع انتصاف الليل معلنا بدء العام الجديد 2022 مع لحظات انطلاق الألعاب النارية في كل مكان، لتمتلئ معها منصات التواصل الاجتماعي بكلمات استقبال العام الجديد ورسائل تهنئة سنة 2022 بين الأهل والأصدقاء.

كلمات استقبال العام الجديد 2022

  • وداعآ عامآ مضي واهلا بعام جديد ، أعانق فيه التفاؤل، وأدوّن فيه الحُب، وأعيذ فيه قلبي، وقلب من أحببته من فراق يؤلمنا ، كل عام وانتم بخير وطيبين جميعآ.
  • اللّهم ارزقنا الخيرٍ في العام الجديد، واملأه فرحةً، وتفاؤل واجعلنا فيه حامدين وشاكرين لك وعلي نعمك الكثيرة ، وارزقنا فيه الراحة والطمأنينة والصحة للجميع يارب ، عام سعيد كل عام وانتم بخير.
  • أرسل الطيور الجميلة التي تحمل الأزهار المبهجة وتقول للجميع عام سعيد عليكم وعلي اهلكم واحبابكم واصدقائكم وعلي جميع الأمة.
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رسائل تهنئة سنة 2022

  • كل سنة وانتم طيبين.. كل سنة وأنت تسكن بين ضلوعي ، ويزيد حبك سنة بعد سنة كل عام وأنت دائمآ جنبي ، وسندي، كل سنة وأنت معايا، كل سنة وأنت حبيبي.
  • غدًا بداية عام جديد ، نتمنى أن يكون عام الإنجازات والدروس وتحقيق الأمنيات ، وانقضاء الأحزان والآهات والآلام، كل عام وانت بخير وسعداء جميعآ.
  • أتمنى للجميع أن يكون 2022 أجمل الأعوام عليهم وان يكون الأفضل في تحقيق الاحلام والامنيات.
  • كل عام وأنت في قلبي حبيبي أتمنى لك ياقلبي الخير والسعادة والطمأنينة في عام 2022 ، وتحقيق كل الأمنيات، والنجاح والتوفيق الدائم .
  • حبيبي كل عام وانت جنبي وفي قلبي ومنور بيتي وحياتي وايامي.
  • في عام 2022 اتمني لك أن تكون دائمآ بجانبي تضيئ حياتي وايامي.
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وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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