كلمات استقبال العام الجديد 2022 ورسائل تهنئة سنة 2022

أجواء احتفالية عايشها الملايين حول العالم مع انتصاف الليل معلنا بدء العام الجديد 2022 مع لحظات انطلاق الألعاب النارية في كل مكان، لتمتلئ معها منصات التواصل الاجتماعي بكلمات استقبال العام الجديد ورسائل تهنئة سنة 2022 بين الأهل والأصدقاء.

كلمات استقبال العام الجديد 2022

وداعآ عامآ مضي واهلا بعام جديد ، أعانق فيه التفاؤل، وأدوّن فيه الحُب، وأعيذ فيه قلبي، وقلب من أحببته من فراق يؤلمنا ، كل عام وانتم بخير وطيبين جميعآ.

اللّهم ارزقنا الخيرٍ في العام الجديد، واملأه فرحةً، وتفاؤل واجعلنا فيه حامدين وشاكرين لك وعلي نعمك الكثيرة ، وارزقنا فيه الراحة والطمأنينة والصحة للجميع يارب ، عام سعيد كل عام وانتم بخير.

أرسل الطيور الجميلة التي تحمل الأزهار المبهجة وتقول للجميع عام سعيد عليكم وعلي اهلكم واحبابكم واصدقائكم وعلي جميع الأمة.

رسائل تهنئة سنة 2022